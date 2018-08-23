مديرية التجارة ترد على تشكيك بطاش في أرقام الوزارة بخصوص نسبة مداومة التجار أيام العيد.. فيديو

ردّ ممثل عن مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة، دهار العياشي، على التصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش أمس الأربعاء، و التي شكّك ضمنها في الأرقام المعلن عنها من قبل وزارة التجارة التي كانت قد أكدت التزام أكثر من 99 بالمائة من التجار في العاصمة بتسخيرة المداومة يومي العيد، وفي حين نفى بطاش أرقام الوزارة مؤكدا بأنه وقف شخصيا على عدم التزام التجار بتنفيذ نظام المداومة. قال ممثل مديرية التجارة بان عدد التجار المخالفين لم يتجاوز 25 محل تجاري على مستوى العاصمة.و فنّد ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة، دهار العياشي في تصريح لقناة البلاد اليوم الخميس، التصريحات التي جاءت على لسان عبد الحكيم بطاش، قائلا “أنه ينفي نفيا مطلقا كل ما جاء على لسان مسؤول بلدية الجزائر الوسطى”.

و عاد دهار العياشي، ليؤكد بالأرقام استجابة 5205 تاجرا من بين الـ 5230 المكلفين بالمداومة على مستوى العاصمة بنسبة استجابة بلغت 99.25 بالمائة، بناءا على محضر تبليغ تم تسليمه من قبل أعوان الرقابة لوزارة التجارة على كل التجار الذين وقعوا على محاضر الاستلام و التنفيذ. مشيرا إلى أن عدد التجار المخالفين على مستوى العاصمة لم يتجاوز 25 تاجرا، من بينهم 8مخابز و6 محلات للمواد الغذائية العامة و محل واحد للخضر و الفواكه و 5 محللات للأكل السريع و مطعم واحد و 3مقاهي و قصابة واحدة(جزار ).

و أكد ذات المسؤول بأنه سيتم تحويل ملفات التجار المخالفين إلى القضاء من اجل اتخاذ الإجراء اللازمة المتمثلة في تحرير محضر رسمي ضد المعني للمتابعة القضائية التي تترتب عنها ـ حسب ذات المسؤول ـ غرامات مالية قد تتراوح ما بين 30 ألف و 200 ألف دينار جزائري (من 30 إلى 20 مليون سنتيم)، إضافة اقتراح غلق المحل التجاري لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .