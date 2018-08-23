12 مريضا يغادرون مستشفى بوفاريك

غادر مساء اليوم الخميس، 12 شخصا مستشفى بوفاريك من أصل نحو 80 حالة، بعد نتائج التحاليل المخبرية السلبية، والتي أكدت سلامتهم من الإصابة بأي أعراض لداء الكوليرا.

وكشف رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي في البليدة رابح عياد والمكلف ضمن لجنة تم إيفادها لمعاينة الأوضاع بمستشفى بوفاريك لـ"الخبر" ، أن الحالات التي غادرت المستشفى، تأكد طبيا عدم إصابتها بأي مرض، و أن 36 حالة من أصل نحو 80 حالة، تم تأكيد الإصابة بالمرض الوبائي، بينما بقية الحالات تظل تحت الفحص والعناية الصحية، إلى غاية التأكد من نتائج التحاليل المخبرية لمعهد باستور، في الساعات القادمة .