وزارة الشؤون الدينية تطلق مبادرة “محفظة اليتيم” لفائدة التلاميذ المعوزين

أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مبادرة “محفظة اليتيم” لفائدة التلاميذ المعوزين واليتامى، تحسبا للدخول المدرسي المقبل. وحسب بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس، فقد تم تكليف مجالس سبل الخيرات التابعة لمؤسسة المسجد عبر كل ولايات الوطن بالتنسيق مع المصالح الولائية المختصة بالحساب المركزي لصندوق الزكاة التت ستخصص للمبادرة.

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في ذات البيان، أنها تسعى من وراء إطلاق هذه المبادرة إلى “تقديم يد المساعدة للفئات المحتاجة من أبناء المجتمع وتحقيق الأدوار الدينية والاجتماعية التي يضطلع بها قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، لاسيما ما تعلّق بدور صندوق الزكاة في التكافل الاجتماعي”.

كما دعت الوزارة “هيئات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية وذوي البر والإحسان من المواطنين للمساهمة في هذه الحملة الوطنية والمشاركة الواسعة والفعالة فيها لتشمل أكبر عدد من اليتامى والمعوزين”.