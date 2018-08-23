محرز جاهز للعودة للتشكيلة الأساسية لغوارديولا

أبدى النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز جاهزية كبيرة في التدريبات قبل لقاء وولفرهامبتون يوم السبت.وشارك نجم الخضر في الحصة التدريبية التي جرت صبيحة اليوم الخميس بمركز تدريبات السيتيزن تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويهدف محرز للعودة للتشكيلة الأساسية في لقاء أمسية السبت الذي يدخل لحساب الجولة ال3 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لاعب المنتخب الوطني قد شارك في الشوط الثاني من اللقاء الماضي ضد هيدر سفيلد تاون الذي جرى يوم الأحد الماضي.