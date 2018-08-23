بعد تفشي الكوليرا ... هذا ما يجب على الجزائريين فعله

دعا المدير العام لمعهد باستور البروفيسور حرّاث، اليوم الخميس المواطنين إلى إلتزام تدابير الوقاية بعد ان ثبت رسميا تفشي حالات كوليرا بالعاصمة و البليدة و تيبازة و البويرة.

و ذلك بـ :

عدم استهلاك مياه الآبار والصهاريج و الخزانات

تعقيم الخضر و الفواكه و تنظيف الأيادي بالمعقمات أكثر من مرة في اليوم

تجنب زيارة مرضى الكوليرا إلى حين ثبوت شفاءهم

تجدر الإشارة إلى ان مدير الوقاية الصحية جمال فورار كان قد كشف اليوم عن إصابة 41 شخص بداء الكوليرا، من بين 88 حالة تم تسجيل اصابتها بالتسمم في اربع ولايات.