النفط الجزائري للقضاء على ازمة غلاء الوقود في جنوب إفريقيا
قال وزير الطاقة في جنوب إفريقيا إن هناك خطوات جارية لاستيراد النفط الجزائري بسعر جيد. وفقاً لتصريحات وزير الطاقة جيف راديبي ، تخطط جنوب إفريقيا لاستيراد النفط من الجزائر ودولتين أفريقيتين أخريين هما غينيا الاستوائية وجنوب السودان حسب ما نقلته وسائل إعلام من جنوب إفريقيا .
وجاء تصريح الوزير الجنوب أفريقي أمام برلمان بلاده بعد ارتفاع أسعار الوقود في البلاد بشكل حاد ، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط في السوق.
لقد برر وزير الطاقة الجنوب أفريقي رغبته في استيراد نفط الجزائر و باقي الدول الإفريقية ، من خلال حقيقة أن هذه الدول الثلاث تبيع نفطها بأسعار جيدة ، بالإضافة إلى ميزة القرب الجغرافي. '"وهي ليست حالة العديد من الموردين الى جنوب أفريقيا. حيث 49٪ من الوقود المستهلك في هذا البلد يأتي من المملكة العربية السعودية على سبيل المثال "
يذكر بأن الدولتين الإفريقيتين أنغولا ونيجيريا من بين المصدرين الرئيسيين لواردات النفط الخام في جنوب أفريقيا كذلك و تطمح جنوب إفريقيا لتوسيع القائمة بمزيد من الدول الإفريقية .
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