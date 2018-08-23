جمال فورار: لحد الساعة وباء الكوليرا غير موجود في المياه

قال جمال فورار مدير الوقاية بوزارة الصحة، أنه ولحد الساعة وباء الكوليرا غير موجود في المياه في إنتظار صدور التحاليل من معهد باستور.وقال خلال ندوة صحفية،ان الوباء منحصر حاليا في بعض العائلات، وان كل شهص من عائلة قد تم عزله وهو يخضع للمراقبة الطبية.

وذكر ذات المسؤول بأن الجزائر لم تسجل الإصابة بداء الكوليرا منذ 1996 وان آخر حالة سجلت خلال كانت في هذا العام.

وشدد الدكتور جمال فوراران كل الولايات يجب أن تتبع اسلوب نظافة سليم وصحي حتى لا تنتقل العدوى الى مناطق أخرى.