هذه هي حصيلة الإصابات بداء الكوليرا في 4 ولايات

أعطى يوسف طرفاني مدير مركزي بوزارة الصحة حوصلة كاملة عن الحالات التي تمّ تسجيلها وتأكيدها بخصوص حالات المرضى بوباء الكوليرا.

والتي تمّ تسجيلها في أربع ولايات وهم البويرة،تيبازة، الجزائر العاصمة والبليدة.

وقال المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، بأنّه تمّ تسجيل 88 حالة إلى غاية اليوم مؤكّدا منها 41 حالة مصابة بوباء الكوليرا، بأنّه أخذ الإعتبار المرضى والتكفل بهم منذ البداية.

وأشار إلى أنّ، أنّه تمّ تسجيل 6 حالات بولاية البويرة ، و3 حالات تمّ تأكيدها.

وفي البليدة 50 حالة في حين تمّ تأكيد 22 حالة وفي الجزائر 14 حالة وتمّ تأكيد 5 حالات

و18 حالة في ولاية تيبازة تمّ تأكيد 11 حالة.

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