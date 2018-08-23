مدير معهد باستور :مازلنا نبحث عن مصدر بكتيريا الكوليرا

قال الزبير حراث مدير مدير معهد باستور بالجزائر،ان المختصين في علم الأوبئة يواصلون القيام بعمليات التحليل للعينات من المصابين بمستشفى بوفاريك.وقال خلال ندوة صحفية اليوم، أنه يتم الترصد لحالات الكوليرا في عديد النقاط وخاصة 20 نقطة للمياه الغير مراقبة.

واكد ذات المسؤول أنه لم يتم التاكد حاليا وجود البكيتريا من مياه الشروب.

وقال أنخه يتم البحث عن هذه البكتيريا من خلال الخضر والفواكه.