“غولام” يشكر الجزائريين على مُساندتهم الدائمة له

شكر الدولي الجزائري، فوزي غولام، جميع مُحبيه على مُساندتهم له في محنته مع الإصابات والتي لم تُفارقه، منذ نوفمبر 2017.وغرّد :”أتلقى يوميا الكثير من رسائل الدعم من هنا وهناك، شكرا لكم على كل هذا الحُب، والذي يتوجه مُباشرة لقلبي”.

وختم صاحب القذفات الصاروخية كلماته بتغريدة بـ”هاشتاغ” مُوجه للجزائريين وهو ” #Algeria ForEver” والثاني لأنصار ناديه “نابولي” وهو “#Forza NapoliSempre”.

ويُواصل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني حاليا عملية إعادة التأهيل، للتخلص من آثار العملية الجراحية التي خضع لها على مُستوى الرُكبة.