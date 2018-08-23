“غولام” يشكر الجزائريين على مُساندتهم الدائمة له

“غولام” يشكر الجزائريين على مُساندتهم الدائمة له
شكر الدولي الجزائري، فوزي غولام، جميع مُحبيه على مُساندتهم له في محنته مع الإصابات والتي لم تُفارقه، منذ نوفمبر 2017.
وغرّد :”أتلقى يوميا الكثير من رسائل الدعم من هنا وهناك، شكرا لكم على كل هذا الحُب، والذي يتوجه مُباشرة لقلبي”.

وختم صاحب القذفات الصاروخية كلماته بتغريدة بـ”هاشتاغ” مُوجه للجزائريين وهو ” #Algeria ForEver” والثاني لأنصار ناديه “نابولي” وهو “#Forza NapoliSempre”.

ويُواصل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني حاليا عملية إعادة التأهيل، للتخلص من آثار العملية الجراحية التي خضع لها على مُستوى الرُكبة.

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