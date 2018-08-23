داعش يتبنى الهجوم بالسكين قرب باريس

تبنى تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس عبر وكالة أعماق التابعة له الهجوم بالسكين في مدينة تراب قرب باريس والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أثنين آخرين بجروح خطرة.

وأتى الهجوم غداة دعوة زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي مناصريه في تسجيل صوتي إلى تنفيذ المزيد من الهجمات في الدولة الغربية.

وأوردت وكالة أعماق عبر حسابات الجهاديين على تطبيق تلغرام بعد وقت قصير على الاعتداء أن "منفذ هجوم مدينة تراب جنوب غرب باريس من مقاتلي داعش ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف" في إشارة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة واشنطن.