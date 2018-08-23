فرنسا تحذر رعاياها من التنقل للدول المجاورة للجزائر

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بلاغ لها، اليوم الخميس، رعاياها إلى عدم التنقل إلى الحدود التونسية والليبية ومع دول النيجر ومالي وموريتانيا والصحراء الغربية وجنوب المملكة المغربية.

وبحسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزراة فإن خطر الهجمات وعمليات الاختطاف التي تستهدف الغربيين لا يزال مرتفعاً في منطقة الساحل، وعليه فإنه يستوجب توخي الحذر في حالة التنقل إلى المناطق الحمراء في الخريطة ومن بينها مالي والنيجر وموريتانيا وبعض المناطق الأخرى.