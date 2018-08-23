القرضاوي يثير زوبعة بتغريدة عن الحج

تسبب الداعية المصري يوسف القرضاوي بأزمة وضجة كبيرتين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب تغريدة له فسرها البعض دعوة لمقاطعة الحج بطريقة غير مباشرة.

وهاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي القرضاوي بسبب تطاوله على الحج، ومطالبته بشكل غير مباشر بمقاطعته، إذ غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: ليس لله حاجة بالحج.

وقال القرضاوي في التغريدة:" هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه. الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم."