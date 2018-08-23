"تسمم مجهول" يثير الرعب بمستشفى بوفاريك بالبليدة

قررت إدارة مستشفى بوفاريك بولاية البليدة، تحويل أكثر من 65 شخصا مصاب بتسمم مجهول، من مصلحة الاستعجالات إلى مصلحة الأمراض المعدية. كما تم غلق المؤسسة بشكل كامل حفاظا على الصحة العمومية، ومنع دخول أي شخص أو زيارة هؤلاء المصابين.

وكانت استعجالات مستشفى بوفاريك قد استقبلت أكثر من 65 حالة تسمم مجهول. و المصابون كانوا يعانون من الغثيان والإسهال واعراض أخرى خطيرة.

بانتظار نتائج التحاليل التي أرسلت إلى معهد باستور فإن كل المصابين تحت الرقابة الطبية.

ويُشتبه بإصابة هؤلاء بداء الكوليرا، إلا أنه لم يتم تاكيد هذا الأمر من طرف السلطات الوصية.