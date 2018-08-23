استهلاك منتجات فلاحية تحمل سموم أسمدة كيماوية هو السبب

أرجع بعض الأطباء بولاية خنشلة الارتفاع المتزايد لحالات الإجهاض والتشوه الخلقي للأجنة قبل ولادتهم في دائرة بوحمامة والذي تحول في السنوات الأخيرة إلى مصدر قلق كبير وخطر يتفاقم وينذر بجيل واسع من المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة إلى استهلاك منتجات فلاحية تحمل سموم أسمدة كيماوية ومبيدات ممنوعة وفي ظل تخطي عددهم المئات في غياب الرقابة ودور مصالح الصحة والبيئة المختلفة في الولاية التي غالبا ما تتجنب الخوض في عمليات التحري الصحي والعلمي اللازمين والتحليل والإحصاء الدقيق إلى المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ما تعلق الأمر بالخضر كالطماطم والخضروات بأنواعها أو بأنواع الفواكه وعلى رأسها فاكهة التفاح والخوخ والمشمش والتين والرمان والعنب التي تعتمد في نموها ونضجها على كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية المقلدة أو المغشوشة كالمادة التي يطلق عليها الشيكولا المستعملة في تسريع نضج أنواع البطيخ وعلى مختلف المبيدات غير المراقبة والممنوعة الاستعمال . وأضاف الأطباء الذي كان أحدهم قد أجرى دراسات ومعاينات ميدانية ضمن عمل لجنة الصحة بالمجلس الولائي سابقا أن 6 من عشرة من حالات الحمل لدى النساء في هذه المنطقة تحديدا كما في غيرها من المناطق الفلاحية عبر الولاية تنتهي بالإجهاض وأن من بين 5 مواليد جدد يكون اثنان منهم مصابان بتشوهات خلقية ما ينذر بنسبة كبيرة من الجيل القادم والأجيال التي تليه من المعاقين والعاجزين عن العمل أو المحرومين من التحصيل المدرسي الأمر الذي يضع السلطات والمسؤولين المعنيين في الولاية تحت طائلة التقصير الفادح في هذا الشأن .

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