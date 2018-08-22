بوتفليقة يوافق على انجاز متحف لإرث معطوب

أبدى رئيس الجمهورية “موافقته” على “تمويل ودعم” “انجاز متحف مخصص للإرث الثقافي والفني للفنان الراحل الوناس معطوب بقرية ثاوريرث موسى بآيت محمود (ولاية تيزي وزو) بناء على طلب من السيدة مليكة معطوب رئيسة “مؤسسة معطوب الوناس”، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وجاء في البيان “أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “ابدى موافقته على هذا الطلب وأسدى تعليماته بتمويل ودعم هذا المشروع الثقافي الذي من شأنه أن يحافظ على ذاكرة الفنان معطوب الوناس الذي ساهم في الارتقاء بالأغنية والموسيقى الجزائرية في بعدها الأمازيغي وتعزيز الهوية الوطنية”.

ويضيف ذات البيان أن وزير الثقافة عز الدين استقبل بتكليف الوزير الأول مليكة معطوب وابلغها بقرار رئيس الجمهورية.

وذكر بيان وزارة الثقافة أن “مؤسسة معطوب الوناس أحيت في 25 يونيو الماضي الذكرى العشرين لرحيل الفقيد”، وأنها خلال ذلك “أبدت رغبتها في إنجاز متحف يكون محاذيا لإقامة العائلة على أن ينجز في فترة لا تتجاوز السنة”.

ولد معطوب الوناس في 24 يناير 1956 ببني عيسى واغتيل في 25 يونيو 1998 في حاجز بالقرب من مدينة تيزي وزو.

شقيقته تبارك الخطوة وتصرح

“قرار رئيس الجمهورية اعتراف بنضال معطوب”اعتبرت مليكة معطوب، شقيقة المطرب ورئيسة مؤسسة “معطوب الوناس” قرار رئيس الجمهورية القاضي بتمويل إنجاز متحف خاص بالمطرب الراحل بـ”تكريس عظيم”.

وصفت مليكة معطوب قرار رئيس الجمهورية، الذي أعلن عنه الأحد الماضي، بأنه “مكسب كبير واعتراف بنضال ومسار الوناس وأيضاً هو وسيلة للحفاظ على نضاله وذاكرته وفنه “.

وأضافت أن عائلة معطوب والمؤسسة التي تحمل اسمه قد “عملت على هذا المشروع لمدة اثنى عشر (12) عامًا”، مشيرة إلى أنه “بفضل قانون الجمعيات المعتمدة في عام 2012 والذي يسمح بإنشاء مثل هذه المؤسسات تقدمنا بطلب للحصول على الاعتماد واعتمدنا الإجراءات اللازمة”.

وأوضحت أن الطلب كان “مصحوبًا بمخطط تهيئة وإنجاز وطلب تخصيص أرضية على مستوى قرية تاوريرت موسى، حيث تم تقديمه إلى وزارة الثقافة في مايو الماض “.

وكان بيان صادر عن وزارة الثقافة الأحد الماضي قد أوضح أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد وافق على طلب تمويل المشروع الذي يهدف إلى “الحفاظ على ذاكرة الفنان معطوب الوناس الذي أسهم في الارتقاء بالأغنية والموسيقى الجزائرية في بعدها الأمازيغي وتعزيز الهوية الوطنية”.

وسيتم بعث أشغال إنجاز المتحف الذي لم يكشف بعد عن تكلفته “قريبا” على مستوى المدرسة الابتدائية القديمة بقرية تاوريرت موسى “مبارك معطوب” المتاخمة لمنزل المرحوم معطوب الوناس.