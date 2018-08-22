البليدة: حالة استنفار قصوى بمستشفى بوفاريك بسبب الاشتباه في ظهور داء “الكوليرا”

يشهد الآن (مساء الأربعاء) مستشفى بوفاريك ولاية البليدة حالة استنفار قصوى بعد اكتشاف حالات يشتبه فيها اصابتهم بداء الكوليرا.حيث استقبلت مصلحة الاستعجالات بالمستشفى 54 شخصا مصابين بتسمم، فيما أكد طبيب وعون أمن للنهار أونلاين أنهم مشتبه في اصابتهم بداء الكوليرا.

حيث لجأ أطباء المستشفى واعون أمن المستشفى لوضع أقنعة واقية.

من جهتهم أكد أهلي المرضى للنهار أونلاين أنه تسمم والأطباء أخبرهم بأن المصابين قد يكون أصيبوا بداء “الكوليرا”.