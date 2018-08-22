فيديو: هذه هي أبرز التغييرات التي أجراها الرئيس "بوتفليقة" في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني.وحسب وزارة الدفاع الوطني فإن الإحترافية والتشبيب أساس التغييرات الجديدة في المناصب الأساسية للوزارة.

وقد أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء محمد تيرش المدعو لخضر كمدير لأمن الجيش.

بالإضافة إلى إنهاء مهام المراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو.

كما أنهى الرئيس بوتفليقة مهام اللواء حاجي زرهوني كمدير مركزي للمعتمدية، وتعيينه في منصب مراقب عام للجيش.