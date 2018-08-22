فرنسا تعتبر مزيدا من المناطق في الجزائر آمنة لزيارة مواطنيها

قلصت وزارة الخارجية الفرنسية في اخر " مشورة للمسافرين" أصدرتها من عدد المناطق الجزائرية التي تحذر رعاياها من التواجد فيها بعد شمل تحذير العام الماضي كل خريطة تقريبا ما عدا " الجزائر العاصمة – وهران – تيبازة – تلمسان "

و صنفت وزارة الخارجية الفرنسية كل المناطق من" العاصمة الى الحدود المغربية غربا و تيميمون جنوبا " بمناطق يسمح بزيارتها مع توخي الحذر في حين لا تزال المناطق الشرقية الشمالية من " تيزي وزو الى عنابة و على طول الخط من مسيلة الى الحدود التونسية " اماكن لا تنصح الفرنسيين بزيارتها الا في حالة الضرورة القصوى " في حين تم وسم المناطق الجبلية من " بجاية الى جيجل إنتهاءا بسكيكدة " باللون الأحمر اي مناطق لا يجب زيارتها إطلاقا وكذالك هو الأمر بالنسبة للمناطق الجنوبية الغربية مع المغرب و الجنوبية الشرقية مع تونس وعلى كل الحدود مع ليبيا و موريتانيا و مالي و نيجر في حين ابقى " الكيدورسي" على مناطق عمق الجنوب الى مدينة تمنراست و الحدود الشمالية مع المغرب غربا " بمناطق يمكن زيارتها مع إتخاذ تدابير اليقضة "

و رغم ان " مشورة المسافرين" التي تعدها الخارجية الفرنسية لصالح مواطنيها لا تعد ملزمة حتى لسياح الفرنسيين الا ان الكثير من التحاليل و التقارير تعتد بها لقياس مدى قدرة كل دولة على حفظ امن الرعايا الأجانب على اراضيها و على هذا الاساس تم توجيه إنتقادات لنسخة السنة الماضية الخاصة بالجزائر حيث تكاد الجزائر تخلو من حوادث الإعتداءات الإرهابية على المسافرين الأجانب

خريطة التحذيرات الخصة بالسنة الماضية





خريطة التحذيرات الخصة بالسنة الجارية

