الموهبة الجزائرية الشابة عبد الله لحنوني
5 أمور ينبغي معرفتها عن موهبة الجزائر المنضمة لبرشلونة
انضمت الموهبة الجزائرية الشابة عبد الله لحنوني لـ ”لا ماسيا”، مركز تكوين الشبان ببرشلونة الإسباني.
ونقل موقع "ستار أفريكا" عن “أورنج فوتبول كلوب” 5 أشياء عن الموهبة الجزائرية :
1/ يبلغ من العنر 14 سنة.
2/ تلقى تكوينه في نادي هاوي بمنطقة إلينيز في فرنسا.
3/ تنحدر أصوله من الجنوب الجزائري وبالضبط من ولاية إليزي.
4/ بإمكانه اللعب في مركزي الوسط، المهاجم والجناح.
5/ لم يسبق له تمثيل منتخبات فرنسا والجزائر للشباب.
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