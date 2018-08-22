وفاة 3 حجاج جزائريين يومي العيد أثناء تأدية المشاعر

سجلت المصالح الطبية للبعثة الجزائرية في الحج، وفاة حاج جزائري الأربعاء بمشعر منى، فيما توفي الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى اثنين.وأفادت مصادر مطلعة أن هوية الحجاج المتوفين لا تزال مجهولة، وقد تم الكشف فقط عن اسم واحد هو عبد السلام مفتاح من مواليد العام 1933 والمنحدر من ولاية ورقلة.

وأفادت المصادر ذاتها بأنّ الحاجين توفيا إثر متاعب صحية، ساعات بعد هلاك 5 حجاج آخرين، بينهم شخص توفي إثر سقوطه في صحن الطواف المكي أثناء الازدحام.

يذكر أن حصيلة الوفيات بين صفوف الحجاج الجزائريين ارتفعت إلى 9 في حج 2018.