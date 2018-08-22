الرئيس بوتفليقة يعيّن اللواء بن ميلود عثمان مديرا جديدا لأمن الجيش

عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اللواء بن ميلود عثمان مديرا جديدا لأمن الجيش، خلفا للّواء المنتهية مهامه محمد تيرش المدعو لخضر.كما عيّن الرئيس اللواء عيسى الباي خالد مديرا جديدا للمعتمدية، خلفا للواء المنتهية مهامه حاجي زرهوني.

الذي عين في منصب مراقب عام للجيش.

للإشارة فإن هذه التعيينات تدخل في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني.