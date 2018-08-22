بوتفليقة يجري تعديلات جزئية في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، تغييرا في الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني.

التغييرات شملت إنهاء مهام اللواء محمد تيرش كمدير لأمن الجيش، والمراقب العام للجيش اللواء بومدين بن عتو، إضافة إلى اللواء حاجي زرهوني كمدير مركزي للمعتمدية، وتعيينه في منصب مراقب عام للجيش.

يذكر أن بوتفليقة قام منذ أقل من أسبوع بتنحية كل من الجينرال “شنتوف الحبيب” من قيادة الناحية العسكري الأولى، والجنيرال “سعيد باي” قائد الناحية العسكرية الثانية، في خطوة خارج سياقها الزمني المعتاد.

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