أخيرا ... رونالدو يكشف سر إختياره اللعب لجوفنتوس

صنع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق الحديث بداية الموسم الحالي عندما قرر الإنتقال بصفة رسمية إلى جوفنتوس ...

وهو الأمر الذي كان الحدث في العالم، غير أن الدولي البرتغالي في حواره الأخير كشف سر إختيار جوفنتوس وأكد أن ما عاشه في ملعب جوفنتوس حين كان مع ريال مدريد والتصفيق عليه بهد هدفه التاريخي في مرمى بوفون، ساعده على إتخاذ قرار اللعب للسيدة العجوز، حيث قال: "الحديث على إختياري جوفنتوس بعد التصفيق على الهدف الذي سجلته في مرمى جوفنتوس البعض يقول نعم والبعض الآخر يقول لا، أستطيع أن أقول إن التفاصيل الصغيرة تُحدث الفرق، سأقول أن ما رأيته في الملعب خلال ذلك اليوم ساعدني على اتّخاذ القرار حتى أكون صادقاً. بالطبع حين بدأ الناس بالتصفيق لي في الملعب أحببت ذلك، لقد كانت مفاجأة لأنه لم يحدث لي هذا في حياتي، كانت لحظة لا تُنسى".