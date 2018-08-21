بلماضي سلم "الفاف" القائمة الموسعة والإعلان بعد العيد

بعد تعيين جمال بلماضي مدربا للمنتخب الوطني بصفة رسمية خلفا لرابح ماجر، بدأ مدرب نادي الدحيل القطري السابق.

العمل بصفة رسمية وهو ما أكدته الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم في الفايسبوك، والتي أشارت إلى أن بلماضي قام بأول جلسة عمل مع مساعده ومدرب الحراس عزيز بوراس، اضافة الى مناجير المنتخب حكيم مدان، حيث سلم المدرب قائمة موسعة للاعبين المعنيين بتربص شهر سبتمبر لمواجهة غامبيا ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2019. كما تم مناقشة كل ما يتعلق بالتربص التحضيري الذي سيسبق اللقاء.