صاروخ بالستي يستهدف السعودية في يوم عيد الأضحى

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء ، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء اليوم في حدود الساعة 18:19 إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وصرح المتحدث السعودي ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، بأن الصاروخ أطلقته "ميليشيا الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة"، وأنه كان متجها نحو مدينة جازان، مؤكدا بأن الصاروخ تم إطلاقه بشكل متعمد "لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، قبل أن تتمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن "العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".