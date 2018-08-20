الإسم : وضاح..مكان وتاريخ الميلاد:عرفة في يوم عرفة!

من بين عشرات الآلاف من المواليد الذين أبصروا النور هذا اليوم ، سيكون "وضاح" الأكثر سعادة بيوم ومكان ميلاده ، لكونه أول مولود في موسم الحج الحالي يولد في مستشفيات عرفة وفي يوم وقوف الحجاج بصعيدها الطاهر.

الطفل "وضاح" الذي نشرت وزارة الصحة السعودية صورته في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" هو أول مولود بمستشفيات عرفة، حسب المصدر الرسمي الذي لم يذكر تفاصيل أخرى عن المولود، فيما ذكرت صحيفة الوئام السعودية أن "وضاح هو اسم الطفل الذي ولد اليوم بمشعر عرفات ليسجل أول فرحة بمولود في موسم حج هذا العام".

وأوضحت الصحيفة السعودية أن "مستشفى جبل الرحمة بمشاعر عرفة استقبل أول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الأردنية، ليولد الطفل وضاح في أحب وأجمل بقاع الأرض وفي يوم من أحب الأيام وأجملها"، وأضافت الصحيفة أن "والد الطفل بادر بتسميته وضاح نسبة إلى مدير مستشفى جبل الرحمة لما وجده منه من حفاوة واهتمام".