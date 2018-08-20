35 إصابة محتملة بالكوليرا في ولايتي البويرة والبليدة

أكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال فورار ، اليوم الإثنين ، أنه "تم اتخاذ كل التدابير اللازمة بخصوص 35 إصابة المحصورة في عائلات بمناطق ولايتي البليدة والبويرة لتطويق المرض دون استبعاد فرضية إصابتهم بوباء الكوليرا".

وأوضح ذات المسؤول خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة لتقديم توضيحات حول حالات الإصابة الحادة للمعدة والأمعاء التي سجلت بكل من ولايتي البليدة والبويرة منذ منتصف شهر أوت الجاري ، أن هذه الحالات "انحصرت حتى الآن في عائلات دون انتشارها في وسط سكان هذه المناطق " ، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة "لاشتباه هذه الأعراض بأعراض الكوليرا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحاليل معهد باستور الأسبوع القادم".

وبعد أن شدد على إجراءات النظافة الواجب احترامها والمتمثلة في الغسل الجيد لليدين والخضر والفواكه ، أكد الدكتور فورار بأن العينات التي تم انتزاعها للمصابين لولاية البويرة والمتواجدين حاليا بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض المعدية بالقطار و ولاية البليدة المتواجدين حاليا بمستشفى بوفاريك لإجراء التحاليل "أثبتت بأنه لم تتسبب فيها المياه الشروب التي لم تكن ملوثة ولا مياه الآبار حتى وإن كانت غير صالحة للشرب".