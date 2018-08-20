فتح 10 نقاط بيع على مستوى الأحياء عالية الكثافة

قسنطينة تموّن العاصميين بمادة الخبز يومي العيد

قسنطينة تموّن العاصميين بمادة الخبز يومي العيد

أبرمت ولاية الجزائر اتفاقا مع شركة ذات أسهم تنشط بولاية قسنطينة ، لتموين سكان الولاية بمادة الخبز بشكل منتظم يومي عيد الأضحى المبارك ، وذلك في إطار تنفيذ نظام المداومة.

وحسب ماجاء في مراسلة رسمية لمصالح ولاية الجزائر إلى الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات ، فقد تقرر افتتاح 10 نقاط بيع خلال يومي عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء ) في التجمعات السكانية الرئيسة على مستوى العاصمة ، وذلك لتوفير مادة الخبز بشكل منتظم لمواطني ولاية الجزائر تفاديا لندرة هذه المادة ، بعد الاتفاق مع شركة متخصصة في مجال المخابز الصناعية تنشط على مستوى ولاية قسنطينة .

وسيتم توزيع نقاط بيع الخبز يومي عيد الأضحى المبارك على مستوى ولاية الجزائر بالشكل التالي:

1-باب الواد ( ساحة الساعات الثلاث)

2-البريد المركزي

3-أول ماي (مقابل مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين)

4-الأبيار ( ساحة كينيدي)

5-الرغاية ( وسط المدينة)

6-الحراش ( الساحة المركزية)

7-القبة (الساحة المركزية )

8-الدار البيضاء ( مقابل البلدية)

9-الشراقة ( الساحة المركزية)

10-بيرتوتة (ساحة البلدية)

القراءة من البلاد

شاركنا رأيك

Click me to scroll