قسنطينة تموّن العاصميين بمادة الخبز يومي العيد

أبرمت ولاية الجزائر اتفاقا مع شركة ذات أسهم تنشط بولاية قسنطينة ، لتموين سكان الولاية بمادة الخبز بشكل منتظم يومي عيد الأضحى المبارك ، وذلك في إطار تنفيذ نظام المداومة.

وحسب ماجاء في مراسلة رسمية لمصالح ولاية الجزائر إلى الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات ، فقد تقرر افتتاح 10 نقاط بيع خلال يومي عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء ) في التجمعات السكانية الرئيسة على مستوى العاصمة ، وذلك لتوفير مادة الخبز بشكل منتظم لمواطني ولاية الجزائر تفاديا لندرة هذه المادة ، بعد الاتفاق مع شركة متخصصة في مجال المخابز الصناعية تنشط على مستوى ولاية قسنطينة .

وسيتم توزيع نقاط بيع الخبز يومي عيد الأضحى المبارك على مستوى ولاية الجزائر بالشكل التالي:

1-باب الواد ( ساحة الساعات الثلاث)

2-البريد المركزي

3-أول ماي (مقابل مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين)

4-الأبيار ( ساحة كينيدي)

5-الرغاية ( وسط المدينة)

6-الحراش ( الساحة المركزية)

7-القبة (الساحة المركزية )

8-الدار البيضاء ( مقابل البلدية)

9-الشراقة ( الساحة المركزية)

10-بيرتوتة (ساحة البلدية)