فتح 10 نقاط بيع على مستوى الأحياء عالية الكثافة
قسنطينة تموّن العاصميين بمادة الخبز يومي العيد
أبرمت ولاية الجزائر اتفاقا مع شركة ذات أسهم تنشط بولاية قسنطينة ، لتموين سكان الولاية بمادة الخبز بشكل منتظم يومي عيد الأضحى المبارك ، وذلك في إطار تنفيذ نظام المداومة.
وحسب ماجاء في مراسلة رسمية لمصالح ولاية الجزائر إلى الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات ، فقد تقرر افتتاح 10 نقاط بيع خلال يومي عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء ) في التجمعات السكانية الرئيسة على مستوى العاصمة ، وذلك لتوفير مادة الخبز بشكل منتظم لمواطني ولاية الجزائر تفاديا لندرة هذه المادة ، بعد الاتفاق مع شركة متخصصة في مجال المخابز الصناعية تنشط على مستوى ولاية قسنطينة .
وسيتم توزيع نقاط بيع الخبز يومي عيد الأضحى المبارك على مستوى ولاية الجزائر بالشكل التالي:
1-باب الواد ( ساحة الساعات الثلاث)
2-البريد المركزي
3-أول ماي (مقابل مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين)
4-الأبيار ( ساحة كينيدي)
5-الرغاية ( وسط المدينة)
6-الحراش ( الساحة المركزية)
7-القبة (الساحة المركزية )
8-الدار البيضاء ( مقابل البلدية)
9-الشراقة ( الساحة المركزية)
10-بيرتوتة (ساحة البلدية)
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