رئيس الجمهورية يجري حركة في سلك رؤساء الدوائر

قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإجراء حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر حيث صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية إنهاء مهام رؤساء دوائر التالية اسمائهم "لتكليفهم بوظائف اخرى ":

ولاية أدرار وهم:

– عبد الوهاب مولاي، بدائرة تسابيت،

– محمود جكال، بدائرة تينركوك،

– عبد النبي بلميلود، بدائرة أوقروت.

ولاية الشلف :

– بارودي مبارك، بدائرة المرسى، عمر بوطهراوي، بدائرة تاوقريت، رشيد مواسي، بدائرة بني حواء.

و نور الدين فليتي، بدائرة زبوجة،الحاج فارسي، بدائرة أبو الحسن،عيسى عروى، بدائرة عين مران.

ولاية الأغواط: عبد القادر خالفة، بدائرة قصر الحيران، إبراهيم خزان، بدائرة سيدي مخلوف، محمــد بن صفية، بدائرة الغيشة.

ولاية أم البواقي : عبد السلام لعلاوي، بدائرة الضلعة، سمير نفلة، بدائرة سوق نعمان.

ولاية باتنة : فتحي بوزايد، بدائرة المعذر، محمدناصر خالدي، بدائرة منعة، إدير مدبب، بدائرة شمرة، أحمد بن يوسف، بدائرة إشمول، عمر ربعي، بدائرة بوزينة، المهري طراد، بدائرة تكوت، ناصر سبع، بدائرة تيمڤاد

ولاية بجاية : عبد العزيز جوادي، بدائرة تيشي، عيسى عزيز بوراس، بدائرة أميزور، إلياس حداد، بدائرة تيمزريت، رشيد بوقارة، بدائرة سوق الاثنين، مبروك تباني.

وبدائرة إغيل علي، عمار مشيش، بدائرة أوقاس، نور الدين بولغالغ، بدائرة أذكار، بسعد مناصر، بدائرة صدوق، محمــد الطاهر براشن، بدائرة أوزلاڤن، رشيد بن يوسف، بدائرة بني معوش.

ولاية بسكرة : علي سعيدي، بدائرة بسكرة، مختار العون، بدائرة القنطرة، عبد الحكيم فقراوي، بدائرة لوطاية، عبد المالك بوتسطة، بدائرة جمورة، عبد القادر سماوي، بدائرة أورلال.

ولاية بشار: محمــد لنصاري، بدائرة الأحمر، محمــد عبد الوارث، بدائرة كرزاز.

ولاية البليدة : بن عبد االله شايب الدور، بدائرة بوعينان.

ولاية البويرة: سعد شنوف، بدائرة سوق الخميس، الطاهر شتيح، بدائرة الحيزر، محمــد زغماش، بدائرة بشلول.

ولاية تمنراست : عبد ربي مؤدن، بدائرة تامنغست. ولاية تبسة :إبراهيم غميرد، بدائرة مرسط، مزيان آيت علي، بدائرة العقلة، محي الدين سليماني، بدائرة الونزة.

ولاية تلمسان : عبد الفتاح بن قرقورة، بدائرة صبرة، فريد خديم، بدائرة بني سنوس، بن عامر يوسفي، بدائرة فلاوسن، عبد القادر حضري.

وبدائرة بن سكران، محمــد نجيني، بدائرة الحناية، عيسى عيسات، بدائرة ندرومة

ولاية تيارت : محمــد هبري، بدائرة مدروسة، زوبير عيسى الباي، بدائرة عين ذهب، –غوتي شريفي، بدائرة مهدية، ناصر الدين بلواعر، بدائرة السوقر.

وفتحي قادة قلوشة.و بدائرة وادي ليلي، علي عابد مراين، بدائرة الحمادية.

ولاية تيزي وزو : أحمد مكي، بدائرة تيزي غنيف، اسماعيل زكرامي، بدائرة المعاتقة، مسعود بولعراس، بدائرة بوزڤن، بن عيسى محمــد الأمين رزقي، بدائرة واضية.

عبد الحميد عطوي، بدائرة بوغني، فيصل عمروش، بدائرة واسيف، دليلة بن عيش، بدائرة ذراع بن خدة.

ولاية الجلفة : جمال حدو، بدائرة حاسي بحبح، عبد الكريم لعموري، بدائرة مسعد.

ولاية جيجل : خالد دحماني، بدائرة العوانة، مولود مصارة، بدائرة سيدي معروف، مراد حدادة، بدائرة العنصر.

ولاية سطيف : حسن جاري، بدائرة بئر العرش، عبد المجيد غايب، بدائرة عين ولمان،

كمال نويبات، بدائرة عين أزال، ارزقي بريكي، بدائرة ڤنزات.

ولاية سعيدة : سالم غربي، بدائرة سيدي بوبكر. ولاية سكيكدة: عبد الحميد سفاري، بدائرة الحدائق

ولاية سيدي بلعباس : محمــد بوزيدي، بدائرة مرحوم، ليلى عمور، بدائرة سيدي لحسن، الصادق حجار، بدائرة مولاي سليسن، سعيد خليل، بدائرة سفيزف. ولاية عنابة : يحي يحياتن، بدائرة البوني، محفوظ بن فليس، بدائرة شطايبي

ولاية ڤالمة : كمال حاجي، بدائرة حمام نبايل، جلول شبوي، بدائرة بوشڤوف، رشيد شحات، بدائرة هيليوبوليس.

ولاية قسنطينة : محمدبوصبيعة، بدائرة زيغود يوسف، آسيا السبع، بدائرة ابن زياد.

ولاية المدية : ندال محمود برشاد، بدائرة المدية، شريف بوركايب، بدائرة عين بوسيف، ابراهيم بن زماموش، بدائرة السواقي.

ومحمدأرزقي إبريش، بدائرة العزيزية، قويدر بوزينة، بدائرة سي محجوب، عمار شتيرات، بدائرة سغوان

.ولاية مستغانم : بوسيف بلبشير، بدائرة حاسي معمش، محمــد الأمين سنوسي، بدائرة عين تادلس، محمــد شلف، بدائرة خير الدين.

ولاية المسيلة : مبارك بوفجيغن، بدائرة أولاد دراج، معمر معمري، بدائرة خبانة، – عمار عجال، بدائرة عين الحجل، الطاهر داري، بدائرة بوسعادة.

بوعلام علواش، بدائرة أولاد سيدي ابراهيم، بلقاسم بوقرة، بدائرة مجدل، ساعد نمس، بدائرة جبل مسعد.

ولاية معسكر : زبير كحلالو، بدائرة غريس، أحمد بلقنين، بدائرة عين فكان، نور الدين سعيداني، بدائرة عوف، سليمان صدوق، بدائرة عكاز.

ولاية ورقلة : عز الدين حمادي، بدائرة الحجيرة، مبروك أولاد عبد النبي، بدائرة البرمة.

ولاية وهران : عبد المجيد حيمر، بدائرة بوتليليس. ولاية البيض : زين الدين بومرزوڤ، بدائرة رقاصة.

ولاية برج بوعريريج : إلياس العيداني، بدائرة المنصورة، أحمد كداوة، بدائرة جعافرة.

ولاية الطارف : أمين قريمس، بدائرة بوحجار، عبد االله حمودي، بدائرة بن مهيدي.

ولاية تيسمسيلت : باديس مختار، بدائرة برج بونعامة، أمحمــد طكوش، بدائرة برج الأمير عبد القادر.

ولاية الوادي : فرحات عرامي، بدائرة الوادي، عبد الحميد خياري، بدائرة قمار، فوزي الأخضري، بدائرة ميه وانسة.

ولاية خنشلة : صادق سبية، بدائرة خنشلة، الحاج بن شطة، بدائرة قايس، مسعود معيوف، بدائرة بوحمامة، صالح بعزيز، بدائرة ششار، علي بورغود، بدائرة أولاد رشاش.

ولاية سوق أهراس : علاوة حاج الطيب، بدائرة سوق أهراس، العربي بوزيان، بدائرة مشروحة، عبد االله بوقرن، بدائرة الحدادة، فرحي زروال، بدائرة أم العظايم.

ولاية تيبازة : محمــد علي سريدي، بدائرة تيبازة. ولاية ميلة : – الجمعي قارة، بدائرة الرواشد، براهيم بوشاشي، بدائرة ڤرارم ڤوڤة.

ولاية عين الدفلى : محمــد عمار، بدائرة جليدة، محفوظ زكريفة، بدائرة جندل، فريد بوناب، بدائرة عين الأشياخ

ولاية عين تموشنت : خيرة تلي، بدائرة عين كحيل، جيلالي يحمي، بدائرة العامرية.

ولاية غرداية : محمود لحلي، بدائرة غرداية، محمــد بن المواز، بدائرة زلفانة.

ولاية غليزان : جلول حامد، بدائرة وادي رهيو، مسعود عبدلي، بدائرة عمي موسى، ربيع والي، بدائرة زمورة، يوسف شرفاوي، بدائرة جديوية.

سليمان لصفر، بدائرة الرمكة، عبد االله قجيبة، بدائرة عين طارق.

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