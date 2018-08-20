مصنع ( بيجو – سيترواين) يفتح باب التوظيف

أطلق مشروع مصنع "( بيجو سيتروين) إنتاج الجزائر "(PCPA)"، الذي تم تحديد موقعه اخيرا في منطقة طفراوي بوهران، أول عملية توظيف تحسبا لدخوله قريبا حيز الإنتاج .

وتشمل العملية الأولى للتوظيف على أول فريق من الموظفين الذين سيقودون رحلة "بيجو – سيترواين " في إنتاج و تركيب السيارات بالجزائر حيث سيتم بعدها فتح المجال لعدد معتبر من الشباب للعمل و التكوين في مجال إنتاج السيارات و لواحقها .

و اعلن المجمع الجزائري- الفرنسي عن حاجته للوظائف التالية : "مسؤول وحدة التركيب - مسؤول السلامة و الصحة المهنية - مدير إدارة الموارد البشرية - مسؤول التوظيف و المصادر - مسؤول النفقات العامة و المشتريات - مدير البنية التحتية "

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل عن الوظائف الواردة اعلاه عبر الرابط التالي : https://www.emploitic.com/offres-d-emploi-2/peugeot-citroen-production-algerie

حيث يتم نشر جميع عروض العمل في مصنع "(بيجو – سيترواين) إنتاج الجزائر " عبر الموقع الإلكتروني لتشغيل Emploitic.

للتذكير، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتجميع إنتاج السيارات " بيجو سيتروين" في نوفمبر 2017 باستثمارات تبلغ 100 مليون يورو و من المنتظر ان يبدأ قريبا جدا في عملية الإنتاج ، حيث ستخرج النماذج الأولى الى الطرقات الجزائرية قبل نهاية العام الجاري ، وفقا لتصريحات إيف بيرو دي غاشون ، الرئيس التنفيذي لشركة " ( بيجو – سيترواين) إنتاج الجزائر ".