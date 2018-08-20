كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة في برج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم الإثنين، مخبأ للأسلحة والذخيرة إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتمّ ضبط كمية من الأسلحة على مستوى المخبأ الذي تم اكتشافه في برج باجي مختار ، تمثلت في:

(01) قاذف صاروخي من نوع RPG7،

(02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف،

(01) بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف،

(50) كيلوغرام من المواد الكيميائية المستعملة في إعداد المتفجرات؛

بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.

وحسب ما أفاد به ذات البيان، فإن هذه النتائج المحققة ميدانيا تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بأمن وسلامة التراب الوطني.