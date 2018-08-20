محرز يدعو أصدقاءه لِعشاء فاخر بِفندق فخم

اصطحب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز معه بعض الأصدقاء، ودعاهم لِتناول العشاء بِفندق فخم بِمدينة مانشستر الإنجليزية.

حدث ذلك مساء الأحد، بعد مشاركة محرز مع فريقه مانشستر سيتي في مواجهة الضيف هدرسفيلد، وفوزهم بِنتيجة عريضة (6-1). ضمن إطار الجولة الثانية من عمر بطولة إنجلترا.

وجاء محرز رفقة أصدقائه إلى الفندق لِقضاء السهرة، على متن سيارة فارهة من نوع “بنتلي بنتايغا”، تُقدّر قيمتها بِمبلغ 160 ألف جنيه استرليني (2.4 مليار سنتيم).

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الإثنين، أن الفندق الذي ارتاده محرز وأصدقاؤه إسمه “لوري”، ويُقيم به التقني البرتغالي جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

للإشارة، فإن الجناح رياض محرز دخل أرضية الملعب في مبارة هدرسفيلد، عند الدقيقة لـ 64. وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتقدّما في النتيجة بـ (4-1).