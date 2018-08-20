المغرب يعيد الخدمة العسكرية الإجبارية

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية التي ستكون إجبارية من جديد على الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة ، بعد إلغائها عام 2006 ، وذلك في انتظار عرض القانون أمام المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ، فإن الهدف من عودة الخدمة العسكرية هو "تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة"، وقال موقع هسبرس إن الخدمة العسكرية ستكون إجبارية على الشباب ما بين 19 و25 سنة، باستثناء استثناءات الحالات التي تتعلق بمتابعة الدراسة أو العجز البدني وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد صدور المراسيم التطبيقية.

ويرجع إقرار الخدمة العسكرية في المغرب بموجب مرسوم ملكي إلى عام 1966 ، قبل أن يتم إلغائها لعام 2006.