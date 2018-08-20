محمد عيسى يصف الملك سلمان بـ "أمين الأمة" ويعلن مساندة الجزائر المطلقة له ولولي عهده

أعلن وزيرالشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن الجزائر ظلت وستظل تعبر بمساندتها المطلقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللحكومة والشعب السعودي، ووصف الملك سلمان والسعودية بأنها "أمين الأمة" على البقاع المقدسة وأمين الأمة على مناسك الحج والعمرة.

وفي لقاء خاص مع القناة السعودية الأولى، قال "عيسى": لا يمكننا أن نأتمن إلا هذه الأيادي الطاهرة التي ورثت تجربة نبعت من عهد سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ومازالت جيلاً بعد جيل في السقاية والرفادة وخدمة بيوت الله تعالى.

وأضاف: التاريخ أثبت أن المملكة كانت ومازالت في خدمة الحرمين الشريفين والحجيج.

واستشهد الوزير بإحدى الصور الإيجابية لتعامل رجال الأمن مع الحجاج، وقال: عندما نصل إلى منى قادمين من عرفات يستقبلونا بالماء البارد ويضخون الرذاذ المنعش على وجوهنا وأجسادنا لتلطيف الأجواء من حولنا، هذه الصورة لا نجدها إلا في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: الصورة النمطية لبزة وهيئة الجيش والشرطة هي الانضباط والانكفاء وخشية مخالفة النظام ولكننا لاحظنا في عهد الملك سلمان وولي عهده الشريف اندماجًا إيجابيًا بين عناصر الأمن والكشافة والإعلام والأهالي والسكان والتجار لخدمة الحجاج وشعيرة الحج والعمرة.