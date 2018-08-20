قديورة يُطمئن على وضعيته الصحية

قال اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة إن إصابته لا تبعث على القلق، وسيعود قريبا إلى المنافسة.

وأوضح عدلان قديورة أنه تعرّض لِكسر بسيط على مستوى الوجنة (عظمة الخدّ)، لا تتطلّب علاجا معقّدا، وأيضا لا تُبعده عن الملاعب لِفترة طويلة.

واختتم متوسط ميدان فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي قائلا بِأسلوب ساخر، إنه أصبح أكثر وسامة بعد هذا “المكروه”، في إشارة إلى الإنتفاخ والعين اليسرى “الحمراء” واللون الأزرق تحت هذا العضو البصري الحسّاس. كما جاء في أحدث ظهور للاعب قديورة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكان قديورة قد غادر أرضية الميدان في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأوّل، وعوّضه زميله بِالخط نفسه في فريق نوتنغهام فورست بان واتسون.

حدث ذلك خلال مباراة فريقه نوتنغهام فورست والمضيف ويغان مساء السبت الماضي. وقد أُقيمت فعّالياتها لِحساب الجولة الرابعة من عمر بطولة القسم الثاني الإنجليزي، وانتهت بِنتيجة التعادل هدفَين في كل شبكة.

ولعب عدلان قديورة كل لقاءات نوتنغهام فورست أساسيا، في بطولة الموسم الجديد. وسجّل هدفا وتمريرة حاسمة.

ويستقبل نوتنغهام فورست الضيف برمنغهام مساء السبت المقبل، ضمن إطار الجولة الخامسة من عمر بطولة إنجلترا للقسم الثاني. عِلما أن نوتنغهام فورست يتموقع ثامنا بِرصيد 6 نقاط، ويشغل برمنغهام الرتبة الـ 17 بِنقطتَين وناقص مباراة متأخّرة، من أصل 24 ناديا متنافسا.