الجيش التونسي يقصف مرتفعات القصرين الحدودية مع الجزائر

قصف الجيش التونسي اليوم الأحد مرتفعات في جبال القصرين (وسط غربي تونس) يشتبه في تحصن عناصر إرهابية بداخلها.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الدفاع محمد زكري، إن الوحدات العسكرية جددت القصف بالمدفعية على بعض المواقع التي قد تكون ملاذا للعناصر الإرهابية بالمرتفعات الغربية لولاية القصرين، في عملية استباقية ستليها عمليات تمشيط للمنطقة.

وأوضح زكري إن العملية تمثل عملا دوريا للوحدات العسكرية المتمركزة بالمكان في إطار تأمين هذه المناطق وتعقب العناصر الإرهابية.

وتمثل جبال القصرين والمرتفعات القريبة منها معاقل رئيسية لعناصر إرهابية موالية أساسا لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وتشكل هذه العناصر خطرا دائما على الأحياء السكنية في المناطق النائية القريبة من الجبال ورعاة الماشية.