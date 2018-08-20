أين وعدك والتزامك قبل أكثر من سنة بتطبيق الإعدام على خاطفي الأطفال؟

مع عودة قضية اختطاف وقتل الأطفال، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديوهات للوزير الاول أحمد أويحيى، الذي وعد أثناء تنشيطه للحملة الانتخابية لتشريعيات ماي 2017، بتطبيق الإعدام على مختطفي الأطفال.

وتساءل هؤلاء أين ذهبت وعود أويحيى، وقالوا أنه "في منصب الوزير الأول ويمتلك السلطة و النفوذ فلماذا لم يتحرك من أجل الالتزام بوعوده و تطبيق الإعدام على قتلة الأطفال".

فيما رأى البعض منهم أن تصريحات أويحيى خلال الحملة الانتخابية لم تكن سوى "تصريحات شعبوية الغرض منها استمالة أصوات الناخبين لا غير".