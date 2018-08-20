محرز يكشف تفاصيل مثيرة في حياته قبل إنتقاله لإنجلترا

أجرى النجم الجزائري رياض محرز حوار شيق مع قناة "سكاي سبورتس" كشف من خلاله عن بعض الأمور الخفية قبل إنتقاله للعب في الدوري الإنجليزي، وهو الذي كان يعاني من الفقر في صغره، خاصة في الفترة التي توفي فيها والده.

وأكد مهاجم مانشستر سيتي أنه طار فرحا بعدما وصله عرض رسمي من نادي ليستر سيتي وهو الذي عانى من بعض المتاعب في نادي لوهافر الذي كان يتماطل مسيريه دائما في تسريح محرز للأندية التي ترغب في التعاقد معه.

وتجدر الإشارة إلى أن محرز يتقاضى سنويا مع نادي مانشستر سيتي ما يقارب الـ10.4 مليون جنيه إسترليني، ما سيسمح له بضمان مستقبل مشرق له ولعائلته بعدما عانى الأمرين في صغره.

وأضاف الدولي الجزائري البالغ من العمر 27 سنة، أنه طار فرحا لمّا أخبره مدير أعماله بِإستلامه عرض الإنضمام إلى فريق ليستر سيتي الإنجليزي في جانفي 2014. مُشيرا إلى أنه لم يكن يتصوّر اللعب في بريطانيا وفي دوري يعتبر القبلة الموجهة للعديد من نجوم الساحرة المستديرة.

وأكد محرز أنه تنقل إلى مركز نادي لوهافر وهو يستقبل دراجته الهوائية، قبل أن يشد رحاله صوب المطار للتنقل إلى ليستر سيتي، وهو الذي كان يعاني من الناحية الإجتماعية، بحيث قال:" لم أكن أملك سوى بعض النقود القليلة لسد رمقي، بالإضافة لدراجتي الهوائية قبل وصول عرض ليستر سيتي ".

ونوه النجم الجزائري بكل ما قام به نادي ليستر سيتي من أجله، من أجل الإندماج في الوسط الإنجليزي، خاصة أنه وجد صعوبات بالغة لتعلم اللغة الإنجليزية، كما أشاد محرز بنادي مانشستر سيتي الذي إعتبره الفريق الذي يناسبه ويسمح له بتطوير إمكانياته مع مدرب وصفه بالعالمي.