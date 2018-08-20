مقتل جزائري هاجم مركز شرطة في إسبانيا

ذكرت الشرطة الإسبانية يوم الإثنين إنها أطلقت النار على رجل مسلح بسكين بينما كان يحاول الهجوم على مركز للشرطة في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد.

وقالت الشرطة على "تويتر" إن الرجل دخل مركز الشرطة في كورنيلا قبل الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش مباشرة بهدف مهاجمة أفراد الشرطة، مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر.تي.في.إي) أن المهاجم جزائري يدعى عبد الوهاب طيب.يبلغ من العمر 29 عاما وهو من سكان كورنيلا ويحمل أوراق هوية إسبانية. وأضافت أنه قتل جراء إطلاق النار.

وذكرت الهيئة ووسائل إعلام إسبانية أخرى إن الرجل صاح بعبارة "الله أكبر" أثناء دخوله مركز الشرطة.