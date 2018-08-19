سنقترح ترشح ثلاثي عربي لاحتضان مونديال 2030

قرر وديع الجريء رئيس الاتحادية التونسية لكرة القدم والذي يترأس أيضا اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم اقتراح على ثلاث اتحاديات تقديم ملف ثلاثي مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، وذلك خلال مؤتمر هيئته المقرر إجرائه السبت الماضي بتونس.

وأكدت الاتحادية التونسية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي أنه سيتم اقتراح الفكرة على الدول الأعضاء في اتحاد شمال إفريقيا بشرط الحصول على دعم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) مع إمكانية إدراج أيضا دولة أوروبية. وسيتم التطرق إلى العديد من المحاور خلال المؤتمر على غرار صفقات الانتقال الحرة للاعبين بين مختلف الأندية التابعة لنفس المنطقة وكذلك تنظيم دورات دولية في الفترة الصيفة بين الفرق المحلية المتوجة ويكون ذلك تحت رعاية اتحاد شمال إفريقيا بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الوطنية (تونس، الجزائر، مصر، المغرب، ليبيا).