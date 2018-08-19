أسطورة ليفربول: "فيرمينو أهم من صلاح ولولاه لما سجل صلاح تلك الأهداف"

أشاد جون بارنز أسطورة نادي ليفربول، كثيرا بالبرازيلي روبيرتو فيرمينو، واصفا إياه باللاعب الأهم في صفوف "الريدز"، حتى بوجود النجم المصري محمد صلاح...

ونقلت صحيفة "ستاندار" تصريحات النجم السابق لـ ليفربول بين 1987 و1997، حيث قال في هذا الموضوع: "فيرمينو بالنسبة لي هو الجزء الأهم في الهجوم"، ثم أضاف: "الجميع يتحدث عن صلاح، بالطبع صلاح كان رائعا من حيث الأهداف التي سجلها، لكن إذا كان عند ليفربول رقم 9 نموذجي مثل هاري كاين أو روبرت ليفاندوفسكي، لن يُسجل صلاح تلك الأهداف"، وختم بارنز كلامه في هذا الموضوع بالقول: "لقد قلت ذلك حتى الموسم الماضي، فيرمينو هو أهم لاعب في ليفربول من حيث الطريقة التي يُريد يورغن كلوب اللعب بها".