قطاع الصحة يتدعم بـ 130 عون شبه طبي بالمدية

تدعم قطاع الصحة بالمدية بأزيد من 130 عون شبه طبي يمثلون "دفعة 2018/2015" للصحة العمومية وذلك خلال حفل اقيم بالمعهد الوطني العالي للتكوين شبه طبي بحضور السلطات المحلية والولائية ، حيث تم بالمناسبة تكريم الطلبة المتفوقين، كما تم تسليم مقررات التعيين للطلبة المتخرجين على مستوى مختلف المرافق الصحية. اكد مدير الصحة بالولاية السيد محمد شاقوري خلال تدخله بالمناسبة على الأهمية التي توليها الدولة للتكوين شبه طبي بالإضافة إلى إمتياز العمل لهذه الفئة التي ستدعم كافة الهياكل الصحية بالولاية خاصة بالمناطق النائية كقاعات العلاج ، العيادات المتعددة الخدمات وحتى المصالح المختلفة بالمستشفيات . موضحا على الأهمية التي يكتسيها المعهد الوطني العالي للتكوين شبه طبي بالمدية كونه يتم تكوين و تخرج ما بين 350 إلى 450 شيه طبي سنويا، الامر الذي سيقلص العجز المسجل خاصة على مستوى قاعات العلاج المتواجدة بالمناطق الحضرية والنائية، كما سيساهم بشكل كبير في فتح العديد من نقاط المداومة الليلية عبر مختلف بلديات الولاية . تدعم قطاع