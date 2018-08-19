بالفيديو: هكذا عاند الحظ بونجاح على غير العادة!

صام بغداد بونجاح على غير العادة عن التسجيل مع ناديه السد الذي تعثر مساء الأحد من خلال تعادله (1-1)، عند استضافته الغرافة في ثالث جولات الدوري القطري...

كما عاند الحظ مهاجم المنتخب الوطني، لما فشل في ترجمة ركلة جزاء، سددها في حدود (د30)، غير أن حارس الغرافة كان في المكان المناسب، وكان السد قد عدّل الكفة عبر ركلة جزاء أخرى في الوقت بدل الضائع من المواجهة، حيث تكفل لاعب آخر بتنفيذها، رغم وجود بونجاح فوق الميدان. ويبقى رغم ذلك الدولي الجزائري متصدرا لقائمة الهدافين بحصيلة كبيرة بلغت 10 أهداف، سجلها في 3 جولات فقط.

فيديو .. #يوسف_حسن حارس الغرافة يتصدى لركلة جزاء نادي السد والتي اهدرها #بغداد_بونجاح ضمن الشوط الاول من مواجهة الفريقين في #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/scSpJdP5cj — قناة الكأس (@alkasschannel) 19 août 2018