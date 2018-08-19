أمطار طوفانية تحول الأغواط إلى أنهار

شهدت هذا المساء مدينة الأغواط أمطار رعدية قوية تسببت في سيول بعاصمة الولاية حولت الشوارع إلى أنهار في عدة أحياء بالمدينة ، وتسببت في عزل السكان وتسرب المياه إلى مساكنهم . وأبدى الكثير من السكان تذمرهم من عجز السلطات عن مواجهة مشكل تجمع المياه في الشوارع والأحياء وتصريفها ، وضرورة الإستنجاد بأعوان ديوان التطهير والحماية المدنية لإمتصاص كميات المياه وإعادة الحركة للشوارع ،خصوصا وأنها بعد كل تساقط تتجمع بها الأتربة وتنبعث منها الروائح الكريهة بعد ربط شبكة التصريف بشبكة تصريف مياه الأمطار.

وقد إستنفرت وحدات الحماية المدنية أعوانها للتدخل السريع في عدة محاور وأحياء كالوئام وأول نوفمبر بعد تسرب مياه الأمطار إلى المساكن .