اكتمال وصول الحجاج إلى “منى” لقضاء يوم التروية

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، إلى مشعر “منى”، لقضاء يوم التروية (يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه)، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويأتي ذلك قبيل توجه الحجيج للوقوف بجبل عرفة، الركن الأعظم للحج غدا الإثنين، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتوافدت مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى، عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها الحكومة.

وتميزت رحلة الحجيج من مكة المكرمة إلى منى باليسر رغم الكثافة الكبيرة في أعداد السيارات والمشاة، بحسب الوكالة السعودية.

ووفقا لتقارير بعثة وكالة الأنباء السعودية الميدانية فإن “جميع الخدمات التموينية والصحية والإرشادية متوفرة في مختلف أرجاء مشعر منى”.

ويعد يوم التروية هو أول أيام الحج الستة، ويذهب فيه الحجاج إلى مشعر منى.

وأيام الحج الستة هي: يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، أن عدد الحجاج الذين وصلوا مكة المكرمة، بلغ حتى ظهر اليوم 8 ذي الحجة 1438 هـ (يوم التروية)، مليونا و966 ألفا و461 حاجا.