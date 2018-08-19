مانشستر سيتي يفوز على هادرسفيلد بسداسية

تغلب مانشستر سيتي حامل اللقب في مباراته الأولى بين جماهيره بنتيجة ساحقة 6-1 على هادرسفيلد تاون، بفضل ثلاثية سيرجيو أغويورو في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

و سجل الأهداف الستة كل من سيرجيو أغويرو، ثلاثية "هاتريك" في (د.25 و35 و75) وغابرييل جيسوس في (د.31) ودافيد سيلفا في (د.48) ومدافع هيديرسفيلد تيرينس كونجولو في (د.84 بالخطأ في مرمى فريقه)، بينما سجل جون ستانكوفيتش هدف هيديرسفيلد الوحيد في (د.43).

واستهل سيتي مشواره الأحد الماضي من ملعب أرسنال حين تغلب على مضيفه اللندني 2-0، ثم تمكن اليوم من الاحتفال مع جماهيره ببداية الموسم بأفضل طريقة.