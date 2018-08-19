مقتل سلسبيل يُحيي مطلب تنفيذ أحكام الإعدام

مع تصاعد حالات اختطاف الأطفال في الجزائر والنهايات المؤلمة لمعظم القصص، آخرها العثور على الطفلة سلسبيل في مدينة وهران مقتولة بعد ساعات من إختفائها، يعود النقاش عن عودة تنفيذ قانون الإعدام، المجمد من قبل رئاسة الجمهورية، باعتباره حلا ردعيا لمختطفي وقاتلي الأطفال.

ويؤكد المحامي عمار خبابة في حديث مع “سبق برس”، أن وقف تنفيذ قانون الإعدام ، رغم إقرار المشرِع له وفق المادتين 261 و 263 من قانون العقوبات، يؤزم الوضع ويساهم في زيادة الجريمة.

ودعا خبابة، الحكومة، إلى مراجعة قرار تجميد تنفيذ قانون الإعدام على مستوى السلطة التنفيذية، والإقرار بتنفيذه ، استثناء في حالات اختطاف الأطفال فقط ، منوها إلى إمكانية إبقاء قرار التجميد في باقي الجرائم، في ظل خوف الحكومة من تنفيذ القانون، واستغلاله لتصفية الحسابات السياسية.

واتهم محدثنا، الحقوقيين بتعطيل تنفيذ القانون، حيث أشار إلى أن منظمات حماية حقوق الإنسان، تؤثر على الحكومة في منع التنفيذ، تحت ذريعة أنسنة العقوبات، وبحجة أن الشرطة لا تقتل، مؤكدا أن هذا التوجه دولي، ودرجة تأثير هذه المنظمات ونفوذها، يصل إلى حد نشر تقارير، تدين الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، وتصفها بالوحشية ، مما يخيف الحكومات من الإقرار به.

وفي ذات السياق، كشف رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل ،عبدالرحمان عرعار، أن قانون عام 2014، ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام، في حالات الاختطاف التي يتبعها القتل والاعتداء الجنسي والتنكيل، لكنه حكم قضائي غير نافذ، بات من الضروري مراجعته، والإفراج عنه مؤقتا واستثناءا في حالات اختطاف الأطفال.

ويرى عرعار في اتصال هاتفي مع سبق برس بأن عقوبة المؤبد والسجن، ليس بالعقوبة الردعية الكافية، لمعالجة مشكل الاختطاف، وأكد أن الإعدام هو الحل الأنسب رغم أنه يبقى أيضا حلا جزئيا للمشكلة ، وليس بالحل الكامل ، موجها مطلبه للسلطات برفع الحظر عنه قبل أن يزداد الوضع تأزما، ونخسر المزيد من أرواح البراءة.