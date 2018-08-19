الأمن الوطني يفتح باب التوظيف

شرعت، اليوم الأحد، المديرية العامة للأمن الوطني، في عملية استقبال ملفات الترشح لمسابقة توظيف ملازمين أول للشرطة.

وتندرج هذه العملية، حسب بيان للمديرية، في إطار تطبيق مخطط التوظيف للسنة المالية 2018، حيث سيتم إيداع ملفات الترشح لمسابقة التوظيف والتكوين الخاصة برتبة الملازمين الأوائل للشرطة ذكور وإناث على مستوى مكاتب التكوين التابعة لأمن الولايات وأمن الدوائر المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.

ويشترط في المترشح أن يتراوح سنه ما بين 22 و25 سنة، وأن يكون متحصلا على شهادة الليسانس أو مهندس دولة أو شهادة معادلة، إضافة إلى التمتع بالجنسية الجزائرية وكامل حقوقه المدنية وألا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في اسلاك الأمن الوطني، وأن تبلغ قامته 1 متر و70 سنتمتر على الأقل للمترشحين و1 متر و65 سنتمتر للمترشحات الإناث، وأن لا تقل قدرة الإبصار عن 7 من عشرة للعين الواحدة و15 من عشرون للعنين معا.

ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني موقعها الالكتروني وصفحتيها للتواصل الاجتماعي الفايسبوك وتويتر تحت تصرف المواطنين للاطلاع على التخصصات المطلوبة، شروط المسابقة واستنساخ وطبع استمارة المشاركة فيها: www.algeriepolice.dz.