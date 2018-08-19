فوضي بحي القصبة والمسوؤلون مطالبون بالتدخل

شهد حي القصبة العتيق بالعاصمة، السبت، فوضي حقيقية بسبب ما سموه صمت السلطات المحلية المحير بعد مرور 15 يوما من وفاة إحدى السيدات بعد سقوطها من شرفة غرفتها بإحدى الدويرات المهترئة، في حي8 شارع بن عاشر مردفين أنهم ملوا الوعود الكاذبة في ظل غياب الحلول.

وحسب السكان الذين التقتهم ”الشروق”، السبت، بحي القصبة أنهم يعيشون أياما مأساوية في ظل الظروف الراهنة وكذا التخوف من الموت الذي يحدق بهم من كل صوب، خصوصا بعدما لقيت سيدة في عقدها الخامس حتفها منذ 15 يوما، قائلين إنه وإلى غاية اليوم لم يتصل أي مسؤول لمواساة العائلة على خلفية الفاجعة التي ألمت بهم أو إيجاد حلول لجل العائلات القاطنة هناك.

وأضافت العائلات أنهم ملوا وعود المسؤوليين الكاذبة وقالوا إنه بعد سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها بالحي اكتفى المسؤولون المحليون بالقول لهم إنهم سيرحلون في الأشهر القادمة، وأضافت العائلات أن نبرة المسؤولين لم تتغير منذ سنوات بالرغم من الخطر المحدق بهم وقالت إحدى السيدات إن السيدة التي لقيت حتفها ليست هي الأولى ففي كل عائلة 4 أو 5 وفيات بسبب الحالة المزرية التيعليها العمارات الآيلة إلى السقوط ولكن ذلك لم يشفع لهم بترحيلهم إلى سكنات لائقة تحفظ لهم كرامتهم، حيث غابت عمليات إعادة الإسكان وحضرت الإشاعات التي سئمها سكان القصبة .

خطر الموت وانهيار السكنات فوق رؤوسهم وأحداث أخرى لم تشفع لهم ولم تحرك مصالح بلدية القصبة بإنجاز تقرير فقط وإرساله إلى المسؤولين المحليين من أجل اتخاذ قرار لترحيلهم، فاكتفت بالصمت عن اهتراء الدويرات بالرغم من مناشدتهم القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة انتشالهم من خطر الموت تحت الردوم في أي لحظة.